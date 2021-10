Prahti vaiba alla pühkides tuba puhtamaks ei saa

Ülesande üle arutledes leidis Lovelock vastuse termodünaamika teisest seadusest: selleks et teha kindlaks elu olemasolu, tuleb otsida märke protsessidest, mis viitaksid entroopia – korrapäratuse ja müra – vähenemisele. Veel enne, kui kosmosesond Viking 16. juulil 1976. aastal Marsilt proove võtma asus, järeldas Lovelock Marsi atmosfääri koostist analüüsides, et Marsi atmosfäär on tasakaaluseisundis ja tema entroopia on maksimaalne. Maa atmosfääri entroopia on seevastu elutegevuse tulemusel võimalikust väiksem.