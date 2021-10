Tehnika lühiuudised

Google keelab kliimamuutust eitavad reklaamid

USA tehnoloogiaettevõte Google astub samme, et peatada kliimat puudutava valeinformatsiooni levikut, blokeerides oma platvormidel digireklaamid, kus esitatakse kliima kohta eksitavaid väiteid. Firma teatas neljapäeval blogipostituses, et on kehtestanud uued reeglid Youtube’i video-, reklaami- ja muu sisu avaldajatele. Novembris kehtima hakkavad reeglid ei luba reklaamida ega rahateenimiseks avaldada sisu, mis läheb vastuollu teadusliku konsensusega kliimamuutuse olemasolu ja põhjuste kohta. See tähendab, et ka kliimamuutust eitaval veebilehel ei tohi olla reklaame: eesmärk on peatada rahateenimine sellise sisu pealt. Möödunud nädalal tutvustas Google uusi rakendusi, mille abil saavad kasutajad vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Sealjuures loodi reisi planeerimiseks otsingufunktsioon, mis võimaldab leida väiksema süsinikuheitega lende. AFP/BNS