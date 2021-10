Tehnika lühiuudised

Ajakirjanikel keelati kajastada Roskosmose tegevust

Oktoobri algul võeti Venemaal vastu uus seadus, mis karmistab varasemaid ajakirjanduspiiranguid veel rohkem. Nüüdsest on sõltumatutel väljaannetel keelatud kajastada Vene kosmoseagentuuri Roskosmos ja ­sealse kosmosetööstuse tegevust laiemalt. Seda võib teha vaid riigimeedia. Kõik, kes seaduse vastu eksivad, tunnistatakse välisagentideks. Ilmselt on seadusemuudatuse põhjus püüd ­näidata Roskosmost paremas valguses ning varjata Venemaa järjest kahanevat staatust kosmosepioneerina. Tuntud Vene kosmoseblogija Katja Pavlušenko peab seadusemuudatuse sõnastust nii sujuvaks, et tema sõnul on soovi korral võimalik sisuliselt ükskõik keda selle seaduse rikkumises süüdistada. Ars Technica