​LinkedIn lahkub Hiinast tsensuuri tõttu

Microsoft teatas neljapäeval, et sulgeb oma LinkedIni kohaliku versiooni Hiinas, kuna riik jätkab interneti tsenseerimise laiendamist. Linked­In alustas oma tegevust Hiinas 2014. aastal piiratud funktsioonidega, mis olid mõeldud riigi rangemate internetiseaduste järgimiseks. Uuringufirma Statista andmed näitavad, et Hiina on LinkedIni suuruselt kolmas turg.