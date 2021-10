Kui gaasi vasturõhk alaneb, hakkabki maa värisema. Just maavärinate rohkus ja ulatuslikud kahjud hoonetele on põhjus, miks just seal on alanud ulatuslik üleminek vesiniku kasutamisele. Vesinik on universaalne energiakandja, mida saab toota vett elektrolüüsides. Kui selleks kasutada rohelist elektrit, on tegemist kliimaneutraalse energiavooga.