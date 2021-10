Tehnika lühiuudised

Bakterid leiavad soolestikust spetsiifilisi DNA-järjestusi

Esmakordselt on muundatud bakter (Acinetobacter baylyi) looma soolestikus edukalt suutnud tuvastada konkreetse DNA-järjestuse, mis indikeerib soolevähi olemasolu. Lähenemist võiks kasutada nn elusandurite loomiseks, mis annaksid varajasi hoiatusi vähktõve või patogeenide esinemise kohta. Paljud uurimisgrupid arendavad biosensoreid erinevate kemikaalide avastamiseks, kuid sellistel, mis suudaksid tuvastada spetsiifilisi DNA-järjestusi, võiks olla väga erinevaid kasutusalasid. Seda lähenemist saaks kasutada koolera avastamiseks joogiveeallikates ja malaaria avastamiseks vetes, kus sääsed paljunevad. Soolestikus võiksid need bakterid isegi avastatud nakkusi ravida. New Scientist