Eestlased naljalt oma salasõnu paroolihalduri kätte ei usalda

«Viimase küberturvalisusküsitluse viisime läbi 2019. aastal, seega üsna vahetult enne pandeemiat. Usun, et just pandeemia mõjul ongi inimesed hakanud enam küberturbe ja sealhulgas paroolihaldurite kasutamise peale mõtlema. Siiski tuleb tõdeda, et kuigi kahe aastaga 6% pealt 12% peale liikumine on hea areng, on paroolihaldurite kasutus kindlasti jätkuvalt liiga madal,» sõnas Samsung Eesti ärilahenduste valdkonna juht Gejor Ender.

Paroolihaldur on nutitelefoni või arvutisse paigaldatav tarkvara, mis hoiustab kõiki kasutaja paroole ja rakendus ise on üldjuhul kaitstud ühe ülemparooliga või saab sellesse sisse kasutades telefoni sõrmejäljelugejat. Lahendusel on kaks põhilist eelist. Esiteks ei pea kasutaja ise paroole meeles pidama, mis muudab erinevate teenuste kasutamise mugavamaks ja kuna neid ise mäletama ei pea, saab iga teenuse jaoks valida unikaalse parooli, mis on palju turvalisem, kui ühe või paari parooli kasutamine üle kõigi teenuste. Teiseks genereerivad paroolihaldurid üldjuhul kasutajale ise turvalisi salasõnu, mis sisaldavad tähti, numbreid ja muid sümboleid. Need on enamasti samuti märksa turvalisemad, kui paroolid, mida kasutajad suudavad ise välja mõelda.

«Samsungi telefonides on näiteks võimalik kasutada Samsung Pass paroolihaldurit, mida ei ole vaja telefoni või tahvelarvutisse eraldi alla laadida. Lisaks on kõigis Samsungi telefonides ja tahvelarvutites Samsung Knox turvasüsteem, mis kaitseb telefoni pahavara ja viiruste eest. Teised head ja globaalselt tunnustatud paroolihaldurid on näiteks LastPass või 1Password. Võib tunduda ebaturvaline usaldada kõik enda paroolid ühe teenuse hallata, kuid tasub meeles pidada, et need ettevõtted töötavad iga päev selle nimel, et sinu salasõnad oleksid kaitstud. Lisaks pakuvad mitmed tehnoloogiafirmad ka omi lahendusi, et asju inimeste jaoks mugavamaks teha,» selgitas Ender.