Tallinna energiapäeval tutvustatakse vesiniku kasutamise võimalusi

«Euroopa roheline lepe ja EL kliimapakett «Eesmärk 55» on andnud paljudele inimestele ja ettevõtetele tõuke oma ökoloogilise jalajälje vähendamiseks, et pidurdada kliimamuutusi,» rääkis Tallinna Strateegiakeskuse rohepöörde kompetentsikeskuse koordinaator Pille Arjakas.

«Ühised rohe-eesmärgid seavad ka riikide suundumust üha säästlikumate energiakandjate ja innovatiivsete tehnoloogiate eelistamise poole. Üheks oluliseks energiaallikaks on vesinik, kuid selle kasutuselevõuga kaasneb endiselt nii teadmatust kui hirme. Selleks, et tutvustada vesiniku olemust ja kasutamise kogemust maailmas, korraldab Tallinn selleteemalise veebiseminari,» lisas Arjakas.

Vesiniku kasutusse võtmine on Tallinna kliimakava kohaselt üks linna peamisi prioriteete ning 2050. aastaks peaks Tallinn olema vesinikuenergeetiline linn. Nii Tallinna kliimakava 2030 kui ka Euroopa rohelise pealinna 2023 tegevused on suunatud linnas puhta energia kasutamise propageerimisele ja avaliku sektori eeskuju näitamisele. Seetõttu on Tallinna energiapäeva fookuses sel aastal ühe olulisema uue suunana Tallinna energiakasutuse muutmise vajadus.

«Vesinik on üks lihtsamaid ja sagedasemaid maakoores leiduvaid keemilisi elemente, mille kasutuspotentsiaal võiks olla seatud planeedi keskkonna päästmise teenistusse. Vesinik on puhas ja turvaline kütusena kasutatav energiakandja, mis ei tekita kasutuskohas heiteid ning mida saab valmistada taastuvelektri salvestamisel. Selliselt on võimalik saavutada täiesti heitevaba energia, mis on arvestatavaks lahenduseks energeetika ümberkujundamisel ja globaalsel rohepöördel,» selgitas Arjakas.