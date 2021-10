Teaduse lühiuudised

Hiinlaste sõjaarsenali lisandus uus seade

Hiina teadlased on loonud seadme, mis kasutab vaenlaste satelliitide hävitamiseks lõhkeaineid. See suunatakse satelliidi sisse, kus see plahvatab. Hämmastaval kombel jätab relv satelliidi pärast plahvatust terveks – kahjustatakse hoopis tehiskaaslase sisemust. Kuna plahvatus on osaliselt kontrollitud, võib seda ekslikult pidada mootoririkkeks. Kuigi pole selge, kuidas seade satelliiti sisestatakse, pakub meetod võimaluse oma volitusi rikkuvate tehiskaaslaste töövõimetuks muutmiseks ilma kergesti tuvastatavaid lasereid või rakette kasutamata. South China Morning Post