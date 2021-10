Tehnika lühiuudised

Hiina elektriautode tootja kavatseb luua lendava auto

Hiina elektriautode tootja Xpengi tütarettevõte HT Aero tuli pühapäeval välja uue lendava autoga, mis nende sõnul suudab sõita ka teedel. Ettevõte plaanib autod 2024. aastal turule tuua. HT Aero sõidukil on kerge konstruktsioon ja tiivik, mis suudab end kokku pakkida – see võimaldab autol sõita maanteel, ning kui tiivikud on lahti võetud, siis ka lennata. Sõidukil on mitmeid turvaelemente, ka langevarjud. Ettevõte kogus eelmisel nädalal 500 miljonit dollarit välisinvestoritelt, sealhulgas mainekatelt riskikapitalifirmadelt. CNBC