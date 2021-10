Plahvatavad piljardipallid ja maailma võimsaim tuumapomm - kilde oktoobrikuu tehnoloogiaajaloost

1. oktoober

1880 Menlo Parkis avati Edisoni hõõglambitehas, kus toodeti esimese kahe aastaga 130 000 lampi.

1908 Ford T mudeli müüki alustati hinnaga 825 dollarit. Tänases vääringus on see 25 000 dollarit. 1925. aastal maksis see tänu masstootmises langenud kuludele 525 dollarit (tänases vääringus 8000 dollarit) Selle mudeli tootmine lõpetati 1927. aastal. Ühtekokku toodeti peaaegu kuus miljonit sellist autot.

Ford T FOTO: Cc By 2.0, Wikimedia Commons

1949 Kimble Glass Co tootis ja müüs esimesed ristkülikukujulise ekraaniga kineskoobid. 30 x 40 cm suuruse ekraaniga kineskoobi hind oli umbes 12 dollarit (u 140 dollarit tänases vääringus). Varasemad kineskoobid olid ümara ekraaniga.

1. oktoober 1957 - Saksa filmitegija Niko von Glasgow, kes sündis samuti talidomiidist põhjustatud defektiga. 2008. aastal tegi ta dokumentaalfilmi «NoBody’s Perfect» oma 12 saatusekaaslasest. FOTO: Cc By-sa 2.0, Wikimedia Commons

1957 Esimest korda turustati kurikuulsaks osutunud ravimit talidomiidi Lääne-Saksamaal ja seda müüdi peagi vähemalt 46 riigis. Esimest korda sünteesis talidomiidi 1953. aastal Chemie Grünenthal rahustina ja see näis imerohuna rasedatele, et võidelda hommikuse iiveldusega. Liiga hilja leiti, et ravimi molekulid läbisid platsenta seina, eriti raseduse esimesel trimestril, mõjutades traagiliselt loote kasvu. Üle maailma sündis 1960. aastate alguseks üle 10 000 lapse, kellel olid tõsised sünnidefektid, sealhulgas kurtus, pimedus, sisemised puuded, suulaelõhe, deformeerunud või isegi puuduvad jäsemed. Ellujäänutel, nüüdseks keskealistel täiskasvanutel, on jätkuvad terviseprobleemid.

2000 Kaks hõljuklaeva, mis tegid mereajalugu ja olid tegutsenud 32 aastat, tegid oma viimased reisid üle La Manche’i väina. Princess Margaret ja Princess Anne suutsid 35 minutiga ületada väina koos 300 reisija ja 50 autoga.