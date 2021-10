Baltikumi esimene päikeseauto võitleb Marokos ekstreemsete tingimustega

Alanud on Eesti esindusmeeskonna «Solaride» eelviimane testimise päev päikeseautode võistlustel Marokos. Viimaste ööpäevade jooksul on kogetud väljakutseid ning hirmuhetki, mis on andnud tiimile väärtuslikke kogemusi ja teadmisi nii võistlusolude, meeskonnatöö kui auto tehnilise võimekuse vaates.