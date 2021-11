Mikroorganismid on elanud Maa sees ligi miljard aastat

Elusorganismide alged ulatuvad Maa ajaloos ligi nelja miljardi aasta tagusesse aega. Uurides Maa geoloogilist ajalugu ja kivimikihtide võimalikku soojusmustrite muutumist, on Rootsi ja Ameerika Ühendriikide õpetlased jõudnud järeldusele, et kilomeetrite sügavusel kivimites võib elu olla eksisteerinud enam kui miljard aastat. Esimesed kivimid tekkisid neli miljardit aastat tagasi, kuid nüüdseks on kindlaks tehtud, et nende temperatuur võis kujuneda elule soodsaks miljard aastat tagasi. phys.org