Hiina pole istunud käed rüpes ning sellise liitmiskava kindlustamiseks ja muudeks jõunäitamisteks on seal loodud uusi relvasüsteeme. Üks neist on hüperhelikiirusel lendavad relvad. Nüüd on teada, et vähemalt kaks selliste uute relvade katsetust on tehtud ka selle aasta suvel. Avalikuks tuli see mõnevõrra hiljem.