Tehnika lühiuudised

Andmetöötluse ajastamine vähendab süsinikuheidet

Rahvusvaheline Energiaagentuur on leidnud, et andmekeskused, mida kasutavad ettevõtted, sealhulgas pangandus- ja sotsiaalmeediafirmad, tarbisid 2019. aastal umbes 250 teravatt-tunni jagu elektrienergiat ehk umbes ühe protsendi üleilmsest elektrikasutusest. Berliini tehnikaülikooli teadlaste simulatsioonikatsetest selgus, et suurte arvutustööde nihutamine öisele ajale või nädalavahetusele võib vähendada nendega seotud süsinikuheidet kolmandiku võrra, sest siis on taastuvenergia osakaal kogu elektritootmises suurem. New Scientist