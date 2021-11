Digitiigri renessanss - Eesti saab endale maailmas unikaalse riikliku juturoboti

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Riigi Infosüsteemi Ameti tellimusel arendatava juturoboti eesmärk on luua täisautomaatne pöördumispunkt, mis töötaks ööpäevaringselt ning aitaks inimese pöördumise suunata edasi õige riigiasutuseni lähtuvalt päringu sisust.

Priit Kongo FOTO: Liis Treimann

Sellega soovitakse parandada inimeste ligipääsu riigiteenustele ja infole nõnda, et inimene ei pea ise otsima vajalikke kontakte vaid juturobot oskab küsija suunata automaatselt õigesse kohta. Juturoboti tehnoloogiline lahendus telliti IT-ettevõttelt Net Group.

Juturoboti arendamise väljakutse seisneb algoritmide õpetamises: need peavad mõistma erinevate pöördumiste konteksti, sellest lähtuvalt suhtlust personaliseerima ning pakkuma inimestele võimalikult mugavat kasutajakogemust. «Just nagu inimenegi, vestleb juturobot kasutajaga kohalikus keeles, kuid ei ärritu, suudab alati jääda viisakaks ning pakkuda alati kiirelt õigeid vastuseid,» selgitab Net Groupi tegevjuht Priit Kongo.

Esmajärjekorras liituvad Bürokrati juturoboti platvormiga Rahvusraamatukogu, Politsei- ja Piirivalveamet ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Projekti algatanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Siim Sikkut rõhutab sealjuures, et tegu on märksa laiahaardelisema ja ambitsioonikama projekti ühe olulise etapiga. «Meie eesmärk on Bürokrati toel viia riigiga suhtlus ja teenuste kasutamine radikaalselt lihtsamaks ja inimestele veelgi lähemale. Net Group on siinkohal üks meie partneritest – kogenud ja aktiivselt kaasa mõtlev, kes on protsessi käigus oma pühendumust ja tehnoloogilist pädevust tõestanud,» ütles Sikkut.

Vaatamata Net Groupi laialdasele arenduskogemusele nii Eestis kui ka mujal, on Bürokrati juturoboti projekt Priit Kongo kinnitusel ettevõttele seni üks põnevamaid väljakutseid tehisintellekti vallas. «Siinkohal on kindlasti suur roll tellijal ehk riigil, mis on siiralt huvitatud uusimate tehnoloogiate testimisest ja rakendamisest. See võimaldab meil arendajana tuua inimesteni kõige kaasaegsemad teksti- ja häälepõhised tehisintellektlahendused rakendades neid reaalaja klienditeeninduslahenduses,» ütles Priit Kongo.

Kuna Net Group on ainus Baltikumi ettevõte, mille Microsoft on kaasanud tipp-partneriks oma masinõppel põhinevate häältuvastustehnoloogiate arendamisel, lubab Kongo ka sellest koostööst ammendatud teadmisi ja kogemusi riigiteenuses rakendada. «Ma usun, et Bürokrati juturobot aitab Eesti digilahendustel püsida maailma tipus,» on Kongo veendunud.

Siim Sikkut FOTO: Sander Ilvest

Projekti globaalset potentsiaali kinnitab ka Sikkut, kelle sõnul on projektist huvitatud nii teised riigid, ettevõtted kui ka kohalikud omavalitsused. «Huvi Bürokrati vastu on igati loomulik, sest see muudab täielikult, kuidas suhtlus riigiga ja selle teenuste kasutamine tulevikus toimub – nutika abilise kaudu saab proaktiivselt kõik asjad aetud, sealhulgas kõnelemise teel. Nii saab inimene tulevikus tarbida kõiki avalikke teenuseid ilma eriteadmisi omamata, kasutades mistahes suhtluskanalit ja seadet. Kõik see võimaldab riigil olla oma kodanike ja ettevõtete jaoks olemas just siis kui vaja,» lisab Sikkut.