Eestis avati esimesed taastuvenergial töötavad toidujagamiskapid

Toidukapi prototüüp paigaldati kevadel Laulasmaale, kus vajaduse valideerimiseks teostatud turu-uuring näitas, et toiduraiskamise vähendamise kõrval on kogukonnale oluline ka kapi hügieen. Seetõttu on kapp ehitatud ilmastikukindlalt, seda on lihtne puhastada ning jahekapp tagab vajaliku temperatuuri seda nõudvatele toiduainetele. Sellise lahendusega soovitakse inspireerida ka teisi kogukondi oma piirkondades toiduringlust korraldama.

«Tänaseks on meie valla esimene toidukapp end kuhjaga tõestanud ning nõudlus uute järele kasvas. Prototüübiks olnud kapp Laulasmaal näitas ära, mis osas seda täiendada tuleks ning uutes on nende aspektidega juba ka arvestatud,» märkis ​Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat. Saat rõhutas, et oluline on mõista kappide esmaeesmärki, milleks on toidu päästmine, mitte sotsiaalabi, ning julgustab inimesi kappi nii täitma kui tühjendama.