Tehnika lühiuudised

Toyota kliimaambitsioone võtta ei julge

Maailma suurim autotootja Toyota teatas möödunud nädalal, et kuna suur osa maailmast heitevabadeks sõidukiteks valmis ei ole, ei kirjutanud nad alla lubadusele 2040. aastaks fossiilkütustel töötavate autode tootmisest loobuda. Toyota esindaja on küll öelnud, et nendes kohtades, kus on olemas vajalik energia- ja laadimistaristu, majanduslikud võimalused ja klientide valmisolek, on nad valmis protsessile oma emissioonivabade sõidukite abil õla alla panema. Kuus suurt autotootjat, sealhulgas General Motors, Ford, Volvo Cars ja Mercedes-Benz, kirjutasid alla Glasgow’ deklaratsioonile nullemissiooniga autode ja kaubikute kohta, nagu ka mitmed riigid, sealhulgas India. Samas ei andnud deklaratsioonile oma allkirja ka maailma suuruselt teine autotootja Volkswagen, samuti olulised autoturud, nagu Ameerika Ühendriigid, Hiina ja Saksamaa. Reuters