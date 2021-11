Tehnika lühiuudised

Sõmerus valmib katlamaja, mis põhineb taastuvkütusel

Energiatootja Adven alustas suvel uue taastuvkütusel põhineva katlamaja ehitamist ning aasta lõpuks jõutakse ehitustöödega lõpusirgele. Valmiv katlamaja võimsusega 850 kW võimaldab üleminekuga biokütusele tublisti leevendada maagaasi hinna tõusust kasvanud küttekulusid. Lisaks aitab küttelahenduse muutmine märkimisväärselt keskkonda säästa. 850 kW võimsuse juures on tulevikus võimalik vähendada CO2 heidet ligi 485 tonni võrra aastas. See on võrdväärne 215 keskmise auto aastase CO2 heitkogusega. PM