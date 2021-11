Ka sellise levinud haiguse vastu saaks luua vaktsiine

Teksase ülikoolis Dallases on tehtud esimesed katsetused, et luua vaktsiine spetsiifiliste bakterite tekitatud haiguste vastu. Antibiootikumide ulatuslik ning sageli ebakorrektne (ravikuurid jäävad vaid osaliseks või antibiootikume võetakse juhuslikult) kasutamine põhjustab ravimite suhtes vastupidavate bakteriliinide teket. Need omakorda tekitavad raskelt ravitavaid või sootuks ravimatuid haigusi. Bakterite vastu immuunsuse tekitamine on keerukas ülesanne, sest isegi nõrgendatud haigusetekitaja, kui see on bakter, viimine organismi lõpeb enamjaolt selle lagundamisega. Selleks, et organismi immuunsüsteem saaks õppida toime tulema just konkreetse haigust bakteriga, peab see tervikuna olema piisavalt pika aja ka immuunsüsteemile esitletud.