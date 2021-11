Lasnamäe sai avaliku elektriautode kiirlaadija võrra rikkamaks

«Lasnamäel on praegu ainult kolm laadijat, mis on varustatud Euroopa laadimisstandardi CCS konnektoriga, samas kui piirkonnas elab kolmandik Tallinna elanikest,» ütles iduettevõtte Ruex tegevjuht Roman Zahharov pressiteate vahendusel. Ruex tegeleb elektrilaadijate müügi ja paigaldamisega ning aitab välja rentida erinevaid elektriautode laadijaid. Ettevõte jõudis ka viimatise Ajujahi superfinaali, kus nad saavutasid teise koha.

«Pikemas perspektiivis on eesmärk jätkata koostööd Olerexiga. Eestis on näiliselt palju laadimispunkte, kuid suur osa neist on aegunud ega vasta kaasaegsetele Euroopa Liidu standarditele. See tähendab, et praegu on Eestis pikema sõidu ettevõtmine riskantne,» lisas Zahharov.