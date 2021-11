Värsked andmed: Eestis on reovee puhastamisega väga hästi, Euroopas suured erinevused

Kõik ümbruskonna riigid on kogu oma territooriumi määranud tundlikuks, mistõttu tuleb rakendada tõhusamat reovee puhastamist tiheasustusaladel. See tähendab, et lisaks bioloogilisele puhastusele on tarvilik ka toiteainete eemaldamine. Soomes on kokku 152 reoveepuhastit. Seda on peaaegu sama palju kui Balti riikides kokku (167 puhastit). Neis kõigis on eranditult kasutusel tõhustatud reovee puhastamine, mis tähendab, et kõik puhastid on suutelised eemaldama lisaks orgaanilisele ainele ka lämmastikku ja fosforit.