Tehnika lühiuudised

Euroopa odavaimat elektriautot on saatnud kiire edu

Euroopa kõige odavamaks elektriautoks tituleeritud Dacia Springile on kaheksa kuuga esitatud enam kui 40 000 tellimust. 15 000 neist on praeguseks juba tarnitud. Käesoleva aasta märtsist juunini ettetellimuse teinud kliendid on alates oktoobrist esindustest sõidukeid vastu võtnud. Paljud neist ostavad Dacia esimest korda, näiteks Prantsusmaal on kümnest Springi ostjast kaheksa sellised, kes soetavad Dacia esimest korda. Springi 305-kilomeetrine sõiduulatus teeb sellest asjakohase liikumisvahendi neile, kelle päevane kilometraaž jääb 30 kilomeetri juurde. PM