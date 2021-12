Scania elektriveok pälvis aasta jätkusuutliku veoki auhinna

Žürii kiitis Scania veokit, kuna tegu on lahendusega, mis on olemas nüüd ja praegu. «Sty auhinna omistamine Scaniale on tõestus sellest, et süsinikuvaba linna- ja regionaaltransport on midagi enamat kui ainult unistus järgmise põlvkonna vedajate jaoks,» arvasid nad.