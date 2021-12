1964. aastal valmistas USA ettevõte Control Data Corporation suurarvuti CDC 6600, mis vaimustas kõiki oma arvutusvõimsusega. CDC 6600 suutis sooritada kolm miljonit tehet sekundis. Sellist kiirust peeti nii uskumatuks, et CDC 6600 ristiti peagi superarvutiks. Tänaseks on tehnoloogia areng meie arusaama arvutite võimekusest suuresti muutunud. Playstation 5 on maailma esimesest superarvutist miljon korda kiirem ning samas tuhandeid kordi väiksem ja odavam. Arvutite jõudlus kahekordistub keskmiselt iga poolteise aasta järel. See tähendab, et ka praeguste superarvutite jõudlus muutub kunagi triviaalseks.