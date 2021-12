Tehnika lühiuudised

Volvo langes andmevarguse ohvriks

Volvo Cars teatas reedel, et on algatanud uurimise küberturvalisuse rikkumise ning teadus- ja arendustegevuse info varguse kohta, mis võib mõjutada ettevõtte tegevust. Ettevõte teatas, et kolmandad isikud on ebaseaduslikult ligi pääsenud ühele nende failihoidlale. Senised uurimised kinnitavad, et sissetungi käigus varastati osa ettevõtte teadus- ja arendustegevuse omandist. Volvo teatel võib see küll mõjutada firma tegevust, kuid mitte otseselt klientide autode turvalisust ega nende isikuandmeid. Väidetavalt on praeguseks rakendatud turvameetmeid, et vältida edasist juurdepääsu varale. Reuters