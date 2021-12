Näide sellest, kuidas universum näeb välja nähtavas ja kuidas infrapunakiirguses. Vasakul on Laguuni udukogu jäädvustanud Hubble'i nähtavas valguses töötav kaamera, paremal Hubble'i lähiinfrapunas töötav kaamera. Webb hakkab vaatlema sügavamal infrapunas, mis tähendab, et see näeb läbi tolmu ja gaasi. FOTO: Nasa/esa/stscl