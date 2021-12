Omikrontüvi sarnaneb inimorganismis «keedetud» elusvaktsiiniga

Omikrontüvega on meil suur segadus. Tegelikult keegi fakte ei tea ja kõik püüavad ennustada kohvipaksu pealt. Ja nagu ikka, on need ennustused seinast seina. Üks teadusnõukoja liige arvab, et tegemist on kerge köha-nohuga, teine kardab jaanuari teises pooles massilist nakkuste tulva ja haiglate ülekoormust. Rahvusvahelises mõõtmes on asi sama segane, kust siis meie tase tulebki?