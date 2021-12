Tehnika lühiuudised

NASA palkas maavälise elu selgitamiseks 24 teoloogi

USA kosmoseagentuur NASA võttis palgale 24 teoloogi, kes peaksid andma nõu, kuidas inimestele maavälist elu selgitada. NASA teoloogiliste uuringute keskuses Princetoni ülikooli juures on tööks ette nähtud 1,1 miljonit dollarit. Projekti eesmärk on kokku tuua teoloogid, teadlased, uurijad ja poliitikud, kes võiksid üheskoos arutada, kuidas avalikkust suurtest teemadest teavitada.Küsimused, millele tuleb vastused formuleerida, on järgmised: mis on elu? mida tähendab elus olemine? millised on võimalused, et teistelt planeetidelt leitakse nutikamat sorti elu? PM