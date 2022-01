Tallinna uusaasta tulevärk kasvatas peenosakestete taset mäkeõrguselt üle normi.Erinevates Eesti paikade õhuseirejaamad mõõdavad valdavalt ka peenosakeste hulka õhus.

Peenosakeste tähiseks on pm2,5 ja see tähendab peenosakesi, mille läbimõõt on väiksem kui 2,5 mikromeetrit. Keskmise inimese juuksekarvast on sellised osakesed vähemalt 20 korda väiksema läbimõõduga. Seadmed mõõdavad neid mikrogrammides kuupmeetri kohta.