Teleskoobiga vaadeldes jõuti pikselöökide tekkepõhjuseni

Äikesepilvedesse on lennatud õhupallide, lennukite ja rakettidega, ent kummalisel moel on põhjus, mis piksenoole vallandab, siiani jäänud teadmata.

Õpikuteadmise järgi tekib pikselöögi eelduseks vajalik laetud pilv, kui selles on piisavalt jääkristallikesi ja see on samas ka piisavalt kõrge. Kui selles pilves vallandub sadu, siis vihmapiiskade hõõrdumisel vastu jää­kristalle viivad piisad endaga kaasa elektrone, negatiivseid laenguid, ja äikesepilve ülaosa laadub positiivselt. Ometi on niimoodi tekkiv laeng oma kümme korda väiksem, kui oleks vaja pikselööki vallandava elektrilise läbilöögi tekkeks.