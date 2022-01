Tehnika lühiuudised

Peugeot ja Citroën teevad vesinikuautosid

Alates 2022. aasta jaanuarist on Peugeot’ ja Citroëni kaubikute ja väikebusside reisijate veoks mõeldud versioonid Euroopas saadaval vaid täiselektrilisena. See puudutab Peugeot Rifterit, Travelleri, Expert Combit ning Citroën Berlingot ja SpaceTourerit. Enamik Peugeot’ ja Citroëni sõiduautosid ning kõik tarbesõidukid on juba praegu elektrifitseeritud ja saadaval täiselektrilisena või pistikhübriidina. Lisaks on mõlemad tootjad hiljuti alustanud ka vesinikul töötavate tarbesõidukite tootmist. Vesinikukaubikute sõiduulatus küündib kuni 400 kilomeetrini, kaubaruumi mahutavus on sama, mis tava- ja elektriversioonidel. Sealjuures on Peugeot ja Citroën maailmas esimeste tootjate seas, kellel on vesinikukaubikud seeriatootmises. PM