Põhja-Korea hüperhelirelv võib olla vaid muinasjutt

Põhja-Korea Kaitseteaduste Akadeemia eestvõtmisel olevat 5. jaanuaril salajasest asukohast välja tulistatud just selline hüperhelikiirusel atmosfääris sihtmärgini planeeriv tapamasin. FOTO: Str7Scanpix

Ühendriigid, Hiina, Venemaa, Lõuna-Korea ja India on hüperhelikiirusega relvade loomisest juba varemgi teatanud. Tänaseks on arvatavalt nendega liitunud ka Põhja-Korea, kust on väidetavalt juba eelmise aasta septembris 700 km kaugusel asuva sihtmärgi pihta lennutatud atmosfääris vähemalt kolmekordsel helikiirusel liikuv taparelv.