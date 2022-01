Kuigi majanduslikult tundub, et mõningaid järeleandmisi tehes saaksime muna ja muu loomse tarbimist endale edaspidigi lubada, paistab keskkonnanäitajaid vaadates tulevik hoopis tumedam. Puhtpragmaatiliselt on taimsete valkude tarbimine tõhusam moodus eluks vajalikku energiat saada. Kas meil tuleb tõesti neist näiliselt asendamatutest toiduainetest loobuda, unustada omlett ja jätta hüvasti näiteks beseeküpsistega, et maakera saunaks muutumist ja järgmise zoonootilise pandeemia puhangut vältida?