Tehisintellektist koka abil on kodudes päästetud kaks tonni toitu

Poole aasta jooksul on tehisintellektil töötava koka ehk rakenduse «Tühjenda oma külmik» abil Baltimaades valmistanud toitu 18 000 inimest ja sel moel on säästetud kodudes üle kahe tonni toidu äraviskamist. Võrdluses Saksamaa, Rootsi ja Taaniga eelistavad Baltimaade elanikud kaks korda rohkem kartulit ja kapsast kasutada ning 80% eemaldab retseptist brokoli. 25% Balti riikide elanikest on huvitatud taimetoidu retseptidest.