Eesti tehisintellekti lahendused jõudsid UNESCO saja parima hulka

UNESCO all tegutsev IRCAI (The International Research Center in Artificial Intelligence) valis välja 100 olulisemat tehisintellektipõhist lahendust, millel on potentsiaal lahendada globaalseid probleeme ja aidata kaasa inimkonna kestlikule arengule. Eestist jõudis nimekirja neli projekti, mis teevad meist riigi suurust arvestades edukaima riigi.