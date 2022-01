Venemaise masstootmise võimekus ja kvaliteet pole viimaste kümnenditega märkimisväärselt paranenud ning ilmselt on see peamine põhjus, miks Armata T-14 uusi tanke ei ole praeguseks toodetud rohkem kui sadakond. Kuue aasta eest hinnati, et tänaseks peaks neid Vene armee kasutuses olema üle paari tuhande.