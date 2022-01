Tuntud tsiklitootja arendab superautot, millega tohib sõita ka tänaval

Austria mootorrattatootja KTM on juba 14 aastat ehitanud mootorrataste kõrval ka võidusõiduautosid. 2008. aastal Genfi autonäitusel esmaesitletud X-Bow (loetakse crossbow, nagu vibupüss inglise keeles) saab peagi suuremahulise uuenduse. X-Bow’d võistlevad erinevates mootorispordisarjades ja nüüd on oodata GT2 mudelil põhinevat tänavalegaalset sportautot.

Mõistagi pole lihtne ehitada võidusõiduautost sõidukit, mis vastaks kõigile sõidukile esitatavatele turvanõuetele, millega tohib minna tavaliiklusesse, lisada nõutavad juhiabisüsteemid ja kasvõi turvapadjad. GT2 hakkab edasi liigutama Audi RS3 2,5-liitrine viiesilindriline jõuallikas. KTM pole veel öelnud, kui suur saab olema võimsus ja pöördemoment, aga oletatakse, et KTM ei piirdu jõuallika tavaversiooni 400 hobujõu ja 500 njuutonmeetriga, pigem unistatakse võistlusauto väärilisest 600 hobujõust. Jõud pannakse teele läbi tagarataste, seitsmekäigulise otselülitusega käigukasti ja piiratud libisemisega diferentsiaali vahendusel.

KTM püüab hoida kähkusõiduki kaalu nii madalal kui võimalik. Praegune X-Bow GT2 võidusõiduauto kuivkaal on napilt 1050 kg, nii et tänavaauto tuleb sellest kindlasti mõnevõrra raskem, kuid siiski väga kerge. Auto viimistlemisele kulub umbes aasta ning see loodetakse sõidukõlbulikuks saada 2023. aastal.