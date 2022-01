Kupee-linnamaastur Volkswagenilt nüüd Eestis saadaval ja hinnad teada

Baasmudelil Life (1,0 TSI mootor võimsusega 70 kW/95 hj, viiekäigulise manuaalkäigukastiga) on lai valik standardfunktsioone nagu näiteks multifunktsionaalne rool, kliimaseade, otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos autonoomse hädapidurdussüsteemiga, reahoidmisabiline Lane Assist ja LED-esituled. Lisaks on Life paketis App Connect, mis võimaldab kasutada äppe sõiduki multimeediaekraanil. Soovi korral võib valida 1,0-liitrise bensiinimootori võimsusega 81 kW/110 hj.

Varustustasemel Style on Apple CarPlay ja Android Auto toega juhtmevaba App-Connect. Lisaks on sõidukil IQ.LIGHT leed-maatriks esituled koos leed-päevatuledega. Taigo Style on saadaval nii 1,0-liitrise bensiinimootoriga (81 kW/110 hj), mille puhul on valida viiekäigulise manuaalkäigukasti või seitsmekäigulise topeltsiduriga automaatkäigukasti vahel, kui ka 1,5-liitrise bensiinimootoriga (110 kW/150 hj ) koos seitsmekäigulise topeltsiduriga automaatkäigukastiga.