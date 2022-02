Võimas rekord: Ameerika ühelt rannikult teisele sõiduks kulus Porsche Taycanil laadimisele uskumatult vähe aega

Autoretk Ameerika ühelt rannikult teisele on miljonite rännuhimuliste unistus. Nüüd, kus laadimisvõrgustik on selleks juba piisav, et sõita elektrisõidukiga Los Angelesest New Yorki, on teekonnast saanud ka elektriautode rekordsõitude sihtmärk.