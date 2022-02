Pilk tulevikku: Uus Renault Austral tuleb Kadjari asemele

«Elegantne ja tehnoloogiline,» on sõnad, millega Renault disainijuht Gilles Vidal iseloomustab brändi uusimat C-segmendi linnadžiipi Renault Australi. Praeguse mudelisarja tunnusjooni lihvides on disainimeeskondade eesmärk luua kaasaegne ja viimistletud sõiduk.

Disainerid on tuginenud põhilistele omadustele, mis teevad SUVidest inimeste lemmikud: proportsioonid, mahutavus, suured rattad. Renault iseloomustab Australi kui iseloomuga linnamaasturit, mis on sportlik ja kaasaegne. «Renault Austral ühendab endas jõulised stiilielemendid, mis annavad autole dünaamilise ja elegantse välimuse,» sõnab Renault disainidirektor Gilles Vidal. Küljelt vaadates näib Austral ettepoole hüppavat, justkui liiguks see isegi paigal olles.