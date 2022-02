Aasta alguses Las Vegases toimunud tehnoloogiamessil CES näitas Samsung pealtnäha tavalist teleripulti Eco Remote, mis peidab endas siiski üsna revolutsioonilist uuendust: nimelt oskab seade end laadida lisaks päikesepaneelile ka õhus leviva wifisignaali energiaga. See on aga alles algus: Hiina mobiilitootja Oppo avaldas põhjaliku plaani raadiolainetest energia ammutamiseks kõikvõimalikele elektriseadmetele ning see tähendab, et mõnda väiksemat vidinat polegi enam vaja kunagi juhtmest laadida.