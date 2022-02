Infosõdade laskemoonaks on tüssamised ja valed ning kuulivestiks tarkus

«Probleem on selles, et deep-fake on jõudnud massidesse ning seda luua on lihtne. Hinnanguliselt on täna juba 100 000 äppi laiatarbes, kus saab muuta või ära vahetada näo, helindada, lisada soovitud teksti või luua kehadublant ehk luua lihtsasti, ilma ekspertoskusteta süvavõltsinguga video,» ütleb Jalakas. «Sellega võitlus on juba alanud – üle maailma tegeletakse juba seadusandluse korrigeerimisega. Samuti püütakse üha suurema kiirusega arendada tehnoloogiaid, mis tuvastaksid sünteesitud reaalsuse pärisreaalsusest. Isegi meil Eestis on sellised ettevõtted juba olemas,» lausub Elisa esindaja.