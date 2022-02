Tehnika lühiuudised

Vaegnägijad suristatakse õigele teele

Infrapunaprillidega ühendatud vibreeriv käepael võib pimedatel inimestel aidata vaistlikult navigeerida. Erinevalt paljudest teistest müüdavatest seadmetest jätab see vabaks kasutaja käed ja kõrvad. Müncheni tehnikaülikooli teadlased paigaldasid 3D-prinditud prillidesse paari infrapunakaameraid, mis jäädvustavad stereoskoopilisi pilte, mille abil loob väike arvuti ümbritseva kohta kaardi. Loodud kaart edastatakse kahekümne viiele kasutaja käepaelal paiknevale vibreerivale plaadikesele. Vibratsioonidest saab kasutaja vihjeid ümbritseva keskkonna kohta. Näiteks kui ta kõnnib mööda kitsast koridori, tunneb ta ruudustiku servadel tugevamaid vibratsioone – see väljendab seinte olemasolu. New Scientist