Aasta kõige turvalisem auto on Jaapani tootjalt

Subaru on autotootjana juba aastaid rõhutanud, et nende eesmärk on valmistada maailma kõige turvalisemaid autosid. Euro NCAP on varasematel aastatel oma segmendi kõige turvalisemateks sõidukiteks tunnistanud Subaru XV ja Foresteri. Nüüd kinnistas Subaru, et selle eesmärgi poole püüdlemist jätkatakse ka uue Outbackiga.