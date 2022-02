Consumer Reports hindas Mazda sõidukid parimateks, Tesla põrus

Oluline on märkida, et edetabeli koostavad Ameerika eksperdid Ameerikas müüdavate mudelite põhjal. Cosumer Reportsi edetabel torkab silma testide põhjalikkuse poolest. Iga mudelit hinnates viiakse läbi üle 50 erineva testi ja analüüsi, et potentsiaalsed ostjad saaks kindlad olla, et kõik olulised faktorid on arvesse võetud.

Erinevatel aastatel avaldatud raporteid kõrvutades on näha, et aastate jooksul on autode koostekvaliteet ja pakutav sõiduelamus paranenud ning konkurents autotootjate vahel ainult kasvab. Sellest annab tunnistust kasvõi asjaolu, et esikoha pälvinud Mazda sai kokku 80 punkti, seejuures on aga viienda koha saanud Hondaga vahe ainult 5 punkti. Huvitav on märkida, et Tesla jäi alles 16. kohale.