Veel enne, kui tehniliste näitajate juurde minna, on ehk oluline teada, et uute telefonide osad plastikust detailid on tehtud ookeanidest välja tõmmatud kalavõrkudest, karbid aga vanapaberist. Selles küll midagi tehniliselt uut pole, aga annab kindlasti paljudele kasutajatele parema tunde, et järjekordse uue nutiseadme tootmiseks pole arutult ressursse kulutanud.