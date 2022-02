Loe kuidas Apple krahmab suure tüki viipemakseist endale

Uus lahendus tähendab, et Apple Pay´ga ja ka muude viipemaksetega ei pea enam viipama kassaterminali juures, vaid piisab ka teisest iPhone´ist, millel on vastav iOS-i rakendus.

Apple´i Tap to Pay lahendus annab kaupmeestele väikeettevõtetest kuni suurte jaemüügikettideni võimaluse kasutada iPhone'i Apple Pay kontaktivaba lahendust lihtsalt iPhone'iga teist telefoni puudutades – vaja pole täiendavaid seadmeid ega makseterminali. Funktsioon Tap to Pay on saadaval integreerimiseks erinevatesse makseplatvormidese ja rakenduste arendajatele.