Naiste asutatud idufirmad on sageli meeste omadest edukamad

Päeva «Naised teaduses» tähistamist alustati ÜRO eestvedamisel 2015. aastal eesmärgiga tuua esile naiste ja tüdrukute rolli teaduse arengus. Euroopa Komisjoni 2021. aasta andmetel moodustavad naised vaid kolmandiku loodus-, täppisteaduste ning tehnoloogia erialade (STEM) lõpetajatest. Sooline lõhe mõjutab ka ettevõtlust, sest naised moodustavad Euroopa Liidus vaid 15.5% iduettevõtete asutajatest.

Lõhe on nähtav juba teismeliste hulgas

Lisaks sellele, et STEM-valdkondades on vähem naissoost lõpetajaid, seisavad nad sageli silmitsi ka takistustega rahastuse saamisel. Hiljutine uuring näitas, et Kesk- ja Ida-Euroopas läheb ainult 1% olemasolevast kapitalist naisasutajatega start-upidele ja 5% idufirmadele, mille asutajad on mõlemast soost. Andmed näitavad ka seda, et naisettevõtjad teevad saadud rahaga rohkem, edastades meessoost ettevõtjaid kapitali tootlikkuse osas ja teenides ühe investeeritud euro pealt 96% rohkem tulu.

Naised moodustavad valdava enamuse Euroopa tervishoiutöötajatest (70-80%). Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopas on naisarstide osakaal arenenud riikide seas suurim. Balti riikides, Poolas, Tšehhis, Slovakkias, Ungaris, Portugalis ja Sloveenias on enamus arstidest naised, ületades OECD keskmist 49%. Kuigi naisarstide töökogemus võib neid motiveerida tervishoiusüsteemi uuendama, on nende huvi ettevõtluse vastu vähem uuritud kui meeskolleegide oma. Naiste huvi ettevõtluse vastu on läbi ajaloo olnud madalam, kuid mitmed hiljutised suundumused on naisettevõtjate arvu tervishoiusektoris suurendanud.

Monika Toth FOTO: Erakogu

«Oleme täheldanud kolme tugevat trendi. Esiteks tulevad naissoost novaatorid tervishoidu järjest erinevamatest valdkondadest. Esindatud on teadus- ja tehnikavaldkonnad ning laborid, kuid on ka sotsiaalteaduste eriala lõpetanuid,» ütleb EIT Health Innostars piirkondliku innovatsioonikava direktor Monika Toth. Ta lisab, et tervishoiuinnovatsioonis on palju erinevaid rolle, millega on naistel võimalik kergesti ühilduda.

«Järjest enam on idufirmade asutajad või juhid naised, samuti on aktiveerunud arutelud, et luua naiste juhitud idufirmadele võrdsed võimalused, ning et riskikapitali ettevõtted oleksid rohkem avatud naiste poolt juhitud idufirmadesse investeerima,» ütleb ta.

Microsofti poolt 12 Euroopa riigis 11 500 noore naise seas läbi viidud küsitluse tulemuste kohaselt on 11–12-aastastel tüdrukutel STEM-ainete vastu sama suur huvi kui poistel. Kuid niipea, kui nad sirguvad 15–16-aastaseks, langeb huvi järsult.

OECD andmetel ütleb selles vanuses vaid 5% tüdrukutest, et nad on huvitatud karjäärist IT- või insenerivaldkonnas, poistest seevastu 18%. Microsofti uuring näitab ka, et lisaks praktilistele kogemustele ja harjutustele klassiruumis tekitavad nähtavad naissoost eeskujud tüdrukutes STEM-karjääri vastu huvi.

Naisi huvitab jätkusuutlikkus

«Naisettevõtjate esile tõstmine ei ole vajalik ainult idufirmade jaoks, vaid aitab luua laiemat ühiskondlikku mõju meelitamaks rohkem naisi STEM-valdkondadesse,» ütleb Toth.

Näiteks Portugalist pärit naisettevõtja Joana Melo ettevõte NU-RISE aitab arstidel pakkuda ohutumat ja täpset kiiritusravi, tagades õiged kiiritusdoosid täpsetesse kohtadesse. Tema kaasmaalane Joana Paiva on iLofi CTO ja kaasasutaja, mis, kasutades biofotoonikat ja tehisintellekti, töötab välja mitteinvasiivset diagnostikalahendust Alzheimeri tõvega patsientide jaoks.