Tänavalt videomängu: Porsche arendab äppi, millega saab oma lemmiktee digitaliseerida videomänguks

Kuidas oleks sõita oma lemmikteid, kus iganes need ka ei asuks, ilma autosse istumata? Porsche arendab koostöös Šveitsi startupiga Way Ahead Technologies tarkvara, mis teeb selle võimalikuks. Projekti nimi on «Virtual Roads» ehk «Virtuaalsed teed» ja selle abil saab igaüks lihtsalt ja kiirelt valida päris teelõigu ning selle videomängu üle tuua. Vaja läheb vaid nutitelefoni ja äppi.

Videomängu loomine võtab aega kuid, aga ka aastaid. Näiteks võidusõidusimulaatorite ringrajad tuleb enne digitaliseerimist laserite abil täpselt skännida. Porsche usub, et «Virtual Roads» suudab seda aeganõudvat protsessi märkimisväärselt kiirendada. Kui tarkvara valmis saab, võib iga autojuht salvestada teelõigu äpi abil oma telefoni, mis tuleb lihtsalt kinnitada tuuleklaasile. Tarkvara tõlgib salvestuse teest ja teeäärsest 3D-keskkonda. Aega kulub vähem kui üks protsent sellest ajast, mis praegu kulub laseritega digitaliseerimisele. Arendustöö on kestnud juba mitu aastat ning nüüd on jõutud nii kaugele, et tarkvara suudab digitaliseerida vähem kui tunni ajaga 8 km teelõigu.

Tarkvaraprojekt «Virtual Roads»: 718 Cayman GT4 RS salvestab GP Ice Tracki Austrias Zell am See talverajal. FOTO: Tootja foto

Tarkvara kasutab tee ja tee äärde jäävate objektide, nagu puud ja turvapiirded, salvestamiseks tehisintellekti. Programmi arendab Way Ahead Technologies. Tee omadused antakse edasi nii realistlikult, kui vähegi võimalik. Võimekas simulaator suudab jäljendada isegi teekonarusi ja vibratsiooni, kuni selleni välja, et liiga suure kiirusega kurvi sõitnud juht tunneb, kuidas ta teelt välja libiseb. Muidugi saab ka ringiaegu sõita ja teistega võistelda.

Oluline on andmekaitse: programm kannab hoolt, et teisi teel olijaid nii öelda ei tõmmataks kaasa ega tõstetaks üle virtuaalmaailma.

Uue tarkvaraga loodud teelõigud ühilduvad hetkel mitmete võidusõidumängudega, millest tuntum on «Assetto Corsa». Teelõike võib virtuaalselt sõita simulaatoril või nutitelefonis. Lisaks avalikele teedele, olgu siis tegemist Ameerika päikselise lääneranniku või Austria Zell am See legendaarse jäärajaga, võimaldab tarkvara sõita ka avalikule kasutusele suletud lõikudel.

